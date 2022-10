Lite Parenzo-Cerno a La7 “Hai cambiato più partiti tu di chiunque altro” “Hai sempre leccato il Pd | sei un personaggio finto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Polemica al fulmicotone a “Tagadà” (La7) tra Tommasoe David. Il primo match esplode quando, direttore del quotidiano L’identità, parla della petizione per la pace lanciata dal suo giornale.stronca l’iniziativa: “Non vuol dire nulla”. Immediata la replica di: “Invece essere per la guerra e dire a tutti che si vincerà la guerra in Russia è una grandissima idea. Tra la cineria di essere per la guerra e la cineria di essere per la pace, sarà meglio essere per la pace”.canzonaper la sua posizione pacifista e lo accusa di voler fondare un movimento di opinione. L’ex deputato del Pd commenta: “Sei proprio di una banalità sconfortante”. A stento la conduttrice Tiziana Panella cerca ...