Io sono pronto | ma il destino | Salvini | un messaggio pesantissimo agli alleati

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il centrodestra deve trovare la quadra, in primis sui presidenti di Camera e Senato: il voto domani, giovedì 13 ottobre. Le frizioni e i nodi da sciogliereancora parecchi. Ragione per la quale oggi, mercoledì 11 ottobre, si terrà un vertice con tutti i leader dell'alleanza. Del vertice ha parlato in un video notturno su TikTok Matteo: "Il centrodestra vincerà come squadra, non come giocatori singoli. Si vince sempre di squadra. Noi abbiamo il dovere di stare insieme, di governare al meglio per i prossimi 5 anni", ha premesso. Dunque, parlando del suo futuro: "In quale ministero andrò io? Non lo so, non ho ambizioni personali. Ho fatto il ministro dell'Interno per parecchi mesi, con buoni risultati a detta di tanti, e quindi sareia tornare domani a fare il ministro dell'Interno, non avrei problemi a tornare a ...