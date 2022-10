Intesa Sanpaolo porta in Italia la settimana “mini” di 4 giorni

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Unadi lavoro di 4e 36 ore. E’ a proposta messa sul tavolo da, prima banca incon 96mila dipendenti, nell’ambito delle trattative con i sindacati sulla flessibilità del lavoro. Ma proprio i sindacati non sembrano aver accolto con favore la proposta che accorcia di un’ora e mezza l’orariole – il contrato attuale prevede 37,5 ore su 5– lasciando invariato lo stipendio mensile. La proposta dellacorta La proposta dellacorta è stata lanciata dalla banca ha lanciato nelle trattative con i sindacati – Fabi, Fisac Cgil, First Cisl, Uilca, Unisin – nell’ambito più generale del dibattito che concerne la riorganizzazione e la flessibilità del lavoro ed include anche ...

Gruppo Intesa Sanpaolo

Una settimana di lavoro di 4 giorni e 36 ore . E' a proposta messa sul tavolo da, prima banca in Italia con 96mila dipendenti, nell'ambito delle trattative con i sindacati sulla flessibilità del lavoro. Ma proprio i sindacati non sembrano aver accolto con favore ...Potrebbe diventare realtà in Italia la settimana lavorativa di 4 giorni per 36 ore, 9 a giornata. E a fare da apripista sarebbe il gigante bancario(diverse filiali anche a Como - prima tra tutte quella che domina piazza Cavour e che sta cambiando faccia - e provincia) che sta studiando la proposta assieme ai sindacati. I ... Intesa Sanpaolo illustra le opportunità del pnrr alle imprese pugliesi, lucane e molisane Il leader del sindacato dei bancari sulla settimana di quattro giorni in Intesa Sanpaolo: «Sul negoziato nessuna fretta» ...Il giorno “libero” sarà facoltativo e potrebbe tendenzialmente essere scelto dai dipendenti, d’intesa con il responsabile, compatibilmente con le esigenze di organizzazione dei turni e delle altre ...