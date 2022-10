Infortunio Di Maria | il Fideo rischia un lungo stop e anche il Mondiale

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La sconfitta contro il Maccabi non è l’unico pensiero per la Juventus, ma ora c’è da capire quanto resterà fuori DiLa sconfitta contro il Maccabi non è l’unico pensiero per la Juventus, ma ora c’è da capire quanto resterà fuori Di. L’deldi essere una di quelle notizie che si fa fatica a digerire. Nella prima frazione l’argentino è costretto a uscire e il rischio è quello di uno. Potrebbero essere 40 giorni e a rischioil. In Serie A, dovesse essere confermata la lesione, potrebbe tornare nel 2023. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.