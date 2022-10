Il singolo di Fedez e Salmo è Viola con Dargen D’Amico e Davide Simonetta tra gli autori

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La notizia che aspettavamo: esce undi. Il brano si intitolae sarà disponibile in radio e negli store digitali dal 14 ottobre. Una coppia inedita, quella che vede protagonisti due esponenti del rap italiano, insieme per un brano inedito che promette di conquistare tutte le classifiche. Il brano vede comeoltre astesso e, un team affiatato:, Paolo Antonacci e, che ha curato anche la produzione musicale. Un ritmo travolgente, un ritornello da cantare subito dopo il primo ascolto e un giro di chitarra pieno di energia sono gli elementi chiave del nuovodiin ...

...dell'estate 2022 La Dolce Vita - tre volte disco di platino - prodotto insieme all'amicoe a ... nè mai sentito: scopriamo insieme testo e significato del nuovo, destinato a diventare un ..."Abissale" è il primodi Tananai dopo il successo dell'estate cone Mara Sattei "La dolce vita" (triplo disco di platino), il brano "Pasta" (curato interamente dall'artista in tutte le ...(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Esce il 14 ottobre, in radio e sulle piattaforme digitali, "Viola": nuovo singolo per una coppia inedita, quello di Fedez e Salmo per Columbia Records/Sony Music Italy. Un ...Tananai ha pubblicato "Abisalle", il suo nuovo singolo che arriva dopo il successo dell’estate con Fedez e Mara Sattei “La dolce vita”. Il cantante, arrivato all'attenzione del grande pubblico dopo la ...