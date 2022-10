Highlights e gol Maccabi Haifa-Juventus 2-0 | Champions League 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi della. In Israele pessima prova dei bianconeri che crollano tecnicamente ed emotivamente e si sgretolano già nel primo tempo quando Atzili al settimo minuto anticipa Rugani e fa 1-0. I bianconeri non reagiscono, anzi, sono i padroni di casa a colpire una traversa e ad andare ripetutamente vicini al 2-0. E il raddoppio arriva poco prima della fine del primo tempo, ancora con Atzili. Nella ripresa laci prova, ma con tanta confusione e zero idee.quasi eliminata, Allegri a picco. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

La Juventus crolla clamorosamente contro il Maccabi Haifa e complica il suo percorso in Champions League.