GF VIP | scoppia la discussione per la spesa | ecco quanti soldi hanno a disposizione i concorrenti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Continua a far discutere la situazione in casa del Grande Fratello Vip. Stavolta a far discutere è la. E al centro di una feroce lite: Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi. Sembrano proprio non placarsi gli animi all’interno della casa più spiata degli italiani. Pare proprio che ogni scusa sia buona per creare problemi. Il provvedimento degli autori del GF Vip Il mancato rispetto del freeze ha portato gli autori del GF Vip a prendere provvedimenti nei confronti di tutti i: il budget dellaè stato decurtato di ben 80 euro. I gieffinisoli 300 euro per lasettimanale. Letto il provvedimento c’è stato chi come Amaurys s’è scusato con i coinquilini, essendo stato lui uno di quelli che non ha rispettato il freeze. Se da una parte Amaurys ha ...

Corriere dello Sport

Pamela Prati non convince gli opinionisti di Mattino Cinque:il caos in studio Una volta ... che non sono stati affatto teneri nei confronti della soubrette del Grande Fratello, la quale è ...È stato uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratelloe, nel 2019, entra a far ... Nel settembre 2020,una polemica per una presunta relazione di Andrea con una ragazza ... Gf Vip, Ginevra Lamborghini in studio: scoppia la rivolta web Continua a far discutere la situazione in casa del Grande Fratello Vip. Stavolta a far discutere è la spesa. E al centro di una feroce lite: Patrizia Rossetti e Charlie Gnocchi. Sembrano proprio non ...Patrizia Rossetti, scoppia una nuova lite con Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 2022: tutta colpa di un accendino!