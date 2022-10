Fmi | “Si può considerare una tassa sugli extra-profitti alle società energetiche”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’Fmi torna sulla questione deglidelledell’energia. Unapermanente “può essere considerata, se adeguati strumenti fiscali non sono già in atto”, afferma il Fondo monetario internazionale, sottolineando che il sistema fiscale “deve essere chiaro e prevedibile”. La“potrebbe infatti aiutare ad aumentare le entrate senza ridurre gli investimenti o aumentare l’inflazione”. “Lazione degli, i ristori, il sostegnofamiglie per il pagamento delle bollette, il salario minimo, sono tutte iniziative che stanno dentro al programma, ma che non abbiamo saputo comunicare e far vivere. Poi è chiaro che c’è un problema ...