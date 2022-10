FdI | “Sui presidenti di Senato e Camera c’è l’accordo” Ipotesi Molinari alla Camera e La Russa al Senato

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tutto pronto per l’inizio della 19esima legislatura. Domani sarà il giorno della prima seduta del nuovo parlamento dopo il successo alle urne della coalizione guidata da Giorgia Meloni. Una scadenza a cui il centrodestra arriverà pronto, secondo quanto dichiarato dstessa Fratelli d’Italia. “Non ci sono criticità”, ha detto oggi ilre Giovanbattista Fazzolari, riguardo i nervosismi per la formazione del nuovo governo. “Sulle presidenze dinon ci sono problemi, un accordo c’è”, ha anche sottolineato Fazzolari, arrivando oggi negli uffici di Fdi. Alcuni dei nomi più accreditati per la seconda e terza carica dello stato, eletti a partire da domani, sono quelli del leghista Riccardo ...

C'è l'intesa nel centrodestrapresidenti di Camera e Senato. 'Un accordo c'è. Non ci sono problemi', assicura il senatore diGiovanbattista Fazzolari, parlando a Montecitorio. L'esponente del partito d Giorgia Meloni non ...È normale ci siano delle trattative:nomi dei ministri, sulle caselle da riempire, sulle nomine ... ha detto a Montecitorio Giovambattista Fazzolari , uno dei nomi forti di.