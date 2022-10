Dov’è finita Agata Scuto? | La madre della ragazza al presunto killer | “Dimmi dov’è”

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sono passati più di dieci anni da quando la giovaneè sparita nel nulla: era il 4 giugno 2012 quando si persero completamente le tracce22enne disabile di Acireale. Secondo quanto emerso nelle indagini, lasarebbe stata uccisa per non far scoprire a nessuno che era rimasta incinta. Ha preso il via martedì 11 ottobre il processo a carico di Rosario Palermo, 61enne di Catania, davanti ai giudiciCorte d’Assise del capoluogo etneo. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, Rosario Palermo – difeso dall’avvocato Marco Tringali – avrebbe avuto una relazione segreta con. L’imputato, che deve rispondere anche di occultamento di cadavere, ha sempre respinto tutte le accuse e continua a professarsi ...