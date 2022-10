C' è una perdita nell' oleodotto Nuovo caso Nord Stream nel cuore d' Europa?

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L'operatore polacco dell'Druzhba (Amicizia), Pern, ha annunciato unasulla seconda linea dell'infrastruttura che trasporta il petrolio dalla Russia all'. La causa della, al momento, risulta sconosciuta. Secondo il comunicato dell'azienda, laè stata rilevataa sezione occidentale del Druzhba, a circa 70 chilometri da Plock, in Polonia. Secondo Pern, le cause della, noto come "dell'Amicizia" (soprannome che rimanda a epoche che oggi sembrano ormai un lontanissimo ricordo), i sistemi di automazione hanno scoperto lasu una delle due linee della sezione occidentale del gasdotto, a circa 70 chilometri da Plock, ...

Agenzia Nova

... lasciandone passare solopiccola porzione sotto forma di calore, che la Terra registra... la scomparsa dei ghiacciai, la diminuzione delle risorse idriche e ladella biodiversità. E ...L'operatore polacco delle infrastrutture petrolifere Pern ha rilevato ieri serainlinea dell'oleodotto di Druzhba , noto anche come 'Oleodotto dell'Amicizia'. Secondo Pern, le cause dellanell'oleodotto sono sconosciute. Druzhba è il più lungo oleodotto ... L’operatore polacco Pern ha individuato una perdita nell’oleodotto Druzhba La falla nella condotta che collega la Russia all’Europa è stata rilevata in una sezione a circa 70 km da Plock, nella Polonia centrale ...VARSAVIA - Rilevata una perdita in un oleodotto Pern. La compagnia leader nel settore del petrolio e dell'energia in Polonia ha comunicato martedì sera che a circa 70 chilometri da Plock una tubatura ...