Bergamo | violenza sulle donne | i gestori dei locali segnaleranno i casi sospetti con un’app

(Di mercoledì 12 ottobre 2022). I bar, i ristoranti e, più in generale, idifanno rete contro la. È questo il cuore di #sicurezzaVera, progetto di sensibilizzazione e prevenzione di questa grave piaga che affligge la nostra società. L’iniziativa, che valorizza il ruolo sociale delle attività commerciali, è ideata dal Gruppo Imprenditrici di Fipe Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, in sinergia con la Polizia di Stato. Lanciata in via sperimentale in venti città italiane alla fine del 2021, ha già permesso di raccogliere importanti risultati contribuendo a creare una cultura consapevole del problema e aiutando diverse ragazze a uscire dalla spirale della. L’utilizzo dell’aggettivo “vera” accanto al sostantivo “sicurezza” ...

Sul tema donne e violenza si rifletterà anche nella pièce teatrale Penelope non aspetta più... Violenza di genere, il boom dopo il Covid. «Bar e ristoranti vigilino sulla sicurezza» Trend in crescita. In provincia trend in aumento: nei Centri antiviolenza le segnalazioni cresciute del 22% nel 2021. Fipe Confcommercio lancia una campagna assieme alle forze dell'ordine tra i 4.600 ...