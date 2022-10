Barcellona Inter 3-3 LIVE | partita con mille emozioni! I nerazzurri strappano un punto al Camp Nou

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Allo StadioNou, il match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlNou,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi3-3 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? Tentativo– Primo spiovente da parte di Marcos Alonso che lancia dal cerchio di centroo verso l’area nerazzurra, dove si inserisce Sergi Roberto che di testa manda alto. 5? Angolo– Primo angolo per l’battuto da Calhanoglu sul primo palo dove arriva Lautaro Martinez che di testa manda a lato. 10? ...