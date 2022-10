Ucraina | 6 navi russe sul Mare Nero | “esplosioni a Kiev e Odessa”

... oltre a 15e 295 missili da crociera. 34 minuti fa La Francia avverte la Bielorussia: non entri in guerra o nuove sanzioni La Bielorussia 'farebbe bene' a non entrare nella guerra in: è ...Nel giorno in cui l'è stata attaccata pesantemente dalla Russia, di fronte alla vendetta del presidente Putin ... riservandosi l'uso della forza contro lesovietiche che avessero scelto di ...Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 11 ottobre L'attacco a colpi di missili russi contro Kiev e altre città dell'Ucraina con un terribile bilancio di ...La Russia ha sferrato un attacco con missili e droni colpendo 14 regioni dell’Ucraina colpendo duramente anche Kiev. Una recrudescenza che preoccupa non poco. Il generale Luigi Chiapperini, già pianif ...