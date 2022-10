Torino | Aina convince con l'Empoli | ora il rinnovo

... Destro è il migliore del match: V. Milinkovic 5.5; Djidji 5 (43 st Karamoh s.v.), Schuurs 6.5, Rodriguez 6; Lazaro 6.5, Lukic 7, Linetty 6 (22 st Ricci 6),6.5 (28 st Radonjic 6); ...(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic Savic; Djidji (88' Karamoh), Schuurs, Rodriguez;(72' Vojvoda), Lukic, Linetty (67' Ricci), Lazaro; Miranchuk (72' Radonjic), Vlasic; Sanabria (67' Pellegri). ...In occasione del match con l'Empoli di domenica a pranzo, nell'undici iniziale granata non era presente nemmeno un giocatore italiano ...Il risultato, per quanto prodotto in campo, non rende giustizia alla prestazione del Torino, anche se alcune imprecisioni andavano evitate. Tra le note liete, comunque, nel Torino spicca ...