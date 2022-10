Tapiro d'Oro a Totti per la vicenda dei Rolex | 'Attento che dopo i Rolex Ilary ti fa sparire pure questo…'

Non poteva che spuntare il. La separazione più discussa e spettacolarizzata dell'anno, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, continua a vivere di momenti incandescenti, tra dichiarazioni al vetriolo, provocazioni ..."Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo". "Questo" è i ld'che Valerio Staffelli ha consegnato a Francesco Totti, la cui separazione dalla moglie Ilary Blasi è il caso mediatico dell'anno. L'inviato del tg satirico si riferisce ovviamente alla ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La Bank of England amplia per la quarta volta l'intervento sul mercato, mentre persino Borrell critica la Fed che «porterà la recessione mondiale». Tutti frutti seminati da «Mister tantrum» nel 2013 ...