Spread Btp - Bund | chiude in rialzo a 236 punti base

Differenziale trae Bund tedeschi a 10 anni in aumento: loha concluso la seduta sui mercati telematici a 236 punti base contro i 231 dell'avvio. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,65%. . 11 ...Pesante l'aumento dello, che si attesta a +237 punti base, con un deciso aumento di 13 punti base, mentre ilcon scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,68%. Tra i mercati del ...(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Differenziale tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in aumento: lo spread ha concluso la seduta sui mercati telematici a 236 punti base contro i 231 dell'avvio. Il rendimento del ...Partenza in deciso ribasso per Piazza Affari con il Ftse Mib che cede in avvio l'1,2% in area 20.600 punti. In risalita anche lo spread Btp-Bund che tocca ...