Rapito e decapitato | ucciso giovane palestinese gay rifugiato in Israele

Marakhia è statola scorsa settimana: il suo corpo senza testa è stato fatto girare per le strade di Hebron. Era fuggito dalla Cisgiordania, aveva trovato asilo in Israele, ma non è bastato Sullo stesso ...Un ragazzo di 25 anni è stato, ed il motivo sembra essere riconducibile alla sua ... Secondo quanto riferiscono i ragazzi che lo conoscevano il 25enne era stato. Notizia in parte ...Le immagini del cadavere mutilato del giovane, Ahmad Abu Marakhia, sono state diffuse sui social. Il sottosegretario Scalfarotto: "Situazione delle persone Lgbt in Medio Oriente è sottovalutata, Israe ...Marakhia è stato rapito la scorsa settimana: il suo corpo senza testa è stato fatto girare per le strade di Hebron. Era fuggito dalla Cisgiordania, aveva trovato asilo in Israele, ma non è bastato ...