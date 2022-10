Premio Dorso per l’imprenditoria a Luigi Carrino Dac Da accademico a “manager dello sviluppo”

(Di martedì 11 ottobre 2022) E’ andato a– ordinario di Tecnologie e sistemi di lavorazione e docente di Tecnologie dei materiali aerospaziali presso l’Università di Napoli Federico II e presidente del Dac, ilGuidoper la sezione Imprenditori e Impresa. Riconoscimento che può sembrare atipico, ma solo in apparenza. Se è vero infatti cheè une non un industriale, è anche vero che evidentemente in questa scelta ha esercitato un peso il lungo lavoro da aggregatore di realtà imprenditoriali in favore del network del Distretto aerospaziale della Campania: circa duecento aziende, grandi e piccole, che collaborano spalla a spalla con esponenti dei centri di ricerca e cinque Università, da dieci anni, ossia da quando il Distretto è stato costituito nel 2012. Lo conferma la ...

Destinatari della 43° edizione sono: Guido Carlino (presidente della Corte dei Conti - sezione istituzioni), Rachele Furfaro (presidente Fondazione Quartieri Spagnoli - sezione cultura), Alfonso Siani ...Ilconsiste in un'artistica opera in bronzo creata, in esclusiva, dallo scultore Giuseppe Pirozzi. Premio Dorso, cerimonia al Senato. Riconoscimento a Luigi Carrino (Dac). Ecco tutti i vincitori - Ildenaro.it Il prof. Filippo de Rossi, rettore dell’Università del Sannio dal 2013 al 2019, è stato insignito del prestigioso premio Guido Dorso per la sezione università. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio ...Doppio appuntamento provinciale per il Panathlon in questa settimana. Si comincia stasera, alle 20.15 al ristorante ’Rossini’ in piazza del Popolo a Faenza, con il meeting del locale Panathlon Club. L ...