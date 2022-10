Pedopornografia | 3 arresti e 12 denunce per scambio di materiale illegale in chat

(Di martedì 11 ottobre 2022) La polizia ha smantellato una rete di utenti che, su una nota piattaforma di messaggistica, scambiavapornografico realizzato mediante sfruttamento di minori. Le indagini dei poliziotti del compartimento polizia postale e delle comunicazioni di Torino ha concluso una complessa operazione di contrasto allaonline, che ha condotto all’esecuzione di 12 decreti di perquisizione e alla denuncia di altrettanti soggetti, di cui 4 minorenni, responsabili di detenzione e diffusione di contenuti realizzati mediante sfruttamento di minori di anni 18. Tra questi, 3 sono tratti in arresto in Campania, Calabria e Lombardia e sequestrati migliaia di file. L’attività , diretta dalla Procura di Torino – gruppo criminalità organizzata e reati informatici e coordinata dal Centro nazionale di contrasto allaonline ...

L'attività , diretta dalla Procura di Torino - Gruppo criminalità organizzata e reati informatici e coordinata dal Centro nazionale di contrasto allaonline (Cncpo) del Servizio ...L'attività , diretta dalla Procura di Torino - gruppo criminalità organizzata e reati informatici e coordinata dal Centro nazionale di contrasto allaonline (Cncpo) del Servizio ...La Procura di Torino ha avviato un’inchiesta sullo scambio e detenzione di materiale pedopornografico in tutto il territorio italiano: arresti e denunce anche in Sicilia e per minorenni.La polizia, ha smantellato una rete di utenti che, su una nota piattaforma di messaggistica, scambiava materiale pornografico realizzato sfruttando minorenni. Le indagini della polizia postale e delle ...