Napoli | Semplici | «Simeone merita questa opportunità»

(Di martedì 11 ottobre 2022) Le parole di, ex tecnico di Cagliari e SPAL, su Meret: «Mi sorprendevano prima le tante critiche. É un grandissimo portiere» Leonardo, ex allenatore di Cagliari e Spal è intervenuto su Radio Marte. Di seguito le sue parole su due calciatori del: Giovannie Alex Meret.– «È un ragazzo chegrande, se l’è guadagnata. Subentra e fa subito bene eè una sua qualità». MERET – «Mi sorprendevano prima le tante critiche. Lui per me è un grandissimo portiere. Certo, ha avuto qualche difficoltà, ma ha retto bene e ha mostrato carattere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'arrivo di Vincenzo Malinconico smantella il noto luogo comune in cui si dice che gli uomini sono piùdelle donne perché non si perdono in ragionamenti e dietrologie. Lui fa l'esatto ...... sindaci, politici locali, ma anchecittadini, in gran parte dei casi "interpretando" i ... mentreè in testa ai furti con strappo (57 ogni 100 mila abitanti), seguita da Milano con il ...Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live (ogni giorno in onda dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21): "Il Napoli sta vivendo un momento psicofisico straordinario.Tutto qui, tutto molto semplice. La Fiorentina che meritava di passare in vantaggio ... a un solo punto dall’Atalanta e a tre lunghezze dal Napoli. Domenica prossima, all’Olimpico, la sfida ...