Napoli | rottweiler sbrana e uccide cagnolino in piazza | scoppia rissa tra i padroni

... Pietro Ioia (garante dei detenuti di), Sergio Cola (avvocato, ex deputato), Aldo ... Maurizio Lo Sapio (avvocato), Salvatore Dell'Aquila (vice Presidente Società Italiana), Marco ...Il proprietario aveva abbandonato un canesul balcone dell'appartamento senza curarsi delle sue condizioni di salute, ritenute poi pessime sotto il punto di vista igienico - sanitario. Il ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...