Meloni “Il Governo sarà forte | unito e autorevole”

"La nostra opposizione sarà costruttiva se però la, come ha detto da Vox, vuole trasformare l'Italia nella Polonia allora sarà opposizione dura, anche nelle piazze": Così il leader di Azione Carlo Calenda ai giornalisti dopo essersi accreditato ...E nel tweet viene taggata Giorgia. "Gas e sanzioni, tutti i malefici all'Italia". Scaroni ... Non proprio il bigliettino da visita migliore per chi vuole mettere in piedi un...Pronti a riscrivere le sorti della Nazione con un Governo forte, unito e autorevole”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "E' importante che il nuovo Governo abbandoni subito le rivendicazioni parolaie legate a un nazionalismo isolazionista e le derive antidemocratiche del governo ungherese,..