LIVE Passaro-Zhang | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | David Goffin rinuncia al torneo | il cinese entra da lucky loser

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:42 Pochi minuti fa è giunta la notizia del forfait diper ragioni ignote: il belga non disputerà il suo match di primo turno contro Francesco. Il classe 2001 di Perugia, in questo modo, dovrà giocare con ilZhizhen, che era stato eliminato nell’ultimo turno delle qualificazioni da Flavio Cobolli. Il venticinquenne di Shanghai è al momento numero 110 del ranking ATP. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale del match tra Francesco, match valido per il primo turno delATP 250 di ...