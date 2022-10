La squalifica di Hateboer e i dubbi sulla fascia destra | occasione per Zortea?

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 ottobre 2022) Bergamo. Dopo cinque cartellini gialli nel giro delle prime nove partite, Hansdovrà scontare un turno di. L’ammonizione contro la Roma costringe l’esterno olandese ad un fine settimana di stop, andando a complicare ulteriormente una situazione che in termini di assenze non sta lasciando molto tranquillo Gian Piero Gasperini. Per il match di sabato contro il Sassuolo in casa i nerazzurri dovranno già fare certamente a meno di Musso, Toloi, Zappacosta e molto probabilmente anche Zapata. Il possibile recupero di Djimsiti offre nuova profondità in difesa, ma i grossi punti interrogativi si spostano sugli esterni, dove le gerarchie non sembrano ancora così definite. Per oraha occupato stabilmente la corsiada titolare: 8 presenze, tutte dal primo minuto, eccezion fatta per il match ...