(Di martedì 11 ottobre 2022) È unaintelligente perché basta salire sul suo piatto per avere nonil dato del peso, ma anche la quantità in chili dei muscoli, delle ossa e la percentuale di acqua e di grasso presenti nel corpo. Il 30% diper idi.it....

DDay.it

...+ MerossPlug (presa intelligente con connettività Wi - Fi), compatibile con Alexa - Kit di base per Casa Intelligente Prezzo : 39,99 Risparmi : 64,99 (62%) Compra ora 2) Girmi PS90...Dal design semplice ma accattivante, con una superficie bianca e elettrodi in acciaio inox sulla plancia, questaè dunque un affare da cogliere senza alcuna remora, complice anche il ... La bilancia smart Body+ di Withings offerta con il 30% di sconto su Hinnovation solo per i lettori di DDAY.it Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Elettrodomestici intelligenti Xiaomi Foto: Xiaomi Xiaomi introduce nuovi elettrodomestici intelligenti, tra cui il robot aspirapolvere ibrido Xiaomi X10+ ...