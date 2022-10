GF Vip | gravissima denuncia | “Tutto progettato” | il vippone sta recitando | subirà gravi conseguenze

(Di martedì 11 ottobre 2022) Salta il banco al GF Vip: dopo lo scandalo emerge un’altra faccia della medaglia. Ha preso in giro pubblico e autori? GF Vip, Alfonso Signorini (fonte youtube)Non si placano le polemiche circa la settima edizione del “GF Vip”. Dopo un esordio quanto mai scoppiettante, il cast del programma ha trovato una parvenza di equilibrio, eccezion fatta per l’ex conduttore di “Bim bum bam” Marco Bellavia. L’apprezzato conduttore ha infatti sofferto l’isolamento dal resto del gruppo,ndo al contempo pesanti ripercussioni a livello mentale. La sua sofferenza in video ha indignato e toccato il cuore di milioni di spettatori, e la notizia del suo ritiro è stata accolta da sentimenti contrastanti. Se il cast del reality ha pagato pegno con alcuni severi provvedimenti impartiti dalla produzione, l’ex gieffino sta al momento recuperando le energie disperse ...

...si sono pesantemente scontrate nel corso della settima puntata del Grande Fratelloandata in onda su Canale 5 lunedì 10 ottobre. Dopo la diretta, la cantante ha pronunciato una frase. ...In molti si sono detti d'accordo per lafrase pronunciata, ma non hanno gradito che sia ... I commenti apparsi su Twitter Un utente, taggando l'account ufficiale del Grande Fratelloha ...Salta il banco al GF Vip: dopo lo scandalo emerge un'altra faccia della medaglia. Ha preso in giro pubblico e autori