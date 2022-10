Gf Vip 7 | Alessandro Basciano | “Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? Sicuramente c’è attrazione però…”

(Di martedì 11 ottobre 2022)è stato l’ospite dell’ultimo appuntamento di CasaChi. L’ex gieffino ha spiegato il motivo della tanto chiacchierata proposta di matrimonio a Sophie Codegone sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia: Io ho deciso di fare questa proposta perché pensavo di rendere Sophie la ragazza più felice del pianeta. Ho deciso a sua insaputa di farla sentire la ragazza più felice sulla Terra. Ad un certo punto ho avuto un po’ di timore perché lì c’era una pressione importante. Non c’è una data,sarà un passo che faremo. Questa proposta è legata anche ad una promessa fatta nella Casa, questo famoso anello che le dovevo regalare. Ho pensato ad un momento emozionante anche se non mi sono reso conto dell’impatto mediatico forte che poteva avere. Sul matrimonio, Sophie ha aggiunto: La data e giorno non ci sono ...

Grande Fratello

E' la storia diBozzo, giornalista di razza, bravissimo. Calabrese. Lo incontriamo, tra ... Ma Bozzo non è un giornalista '', per lui non ci sono né la scorta, né i ricchi gettoni della ...La ballerina ha accettato la sfida dietro i fornelli lanciata daBorghese e ieri sera è stata una delle concorrenti di "Celebrity Chef" su ... GF Vip Party: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tra gli ospiti - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Conoscete il cavaliere del trono over Alessandro Vicinanza detto Alessandro Giovane Sta conquistando tutti: ecco chi è e cosa fa nella vita.Al 40/40 Club di Manhattan centinaia di tifosi presenti per il secondo Watch Party, con ospite eccezionale Alessandro Florenzi. La passione rossonera abbraccia il mondo intero: milioni di ...