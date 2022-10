Getta due volte il cane dal ponte | poi si giustifica | ' Me lo hanno ordinato le streghe'

SardiniaPost

pervolte il cane dal ponte e si giustifica alla polizia dicendo di essere stato incaricato dalle streghe. Shannon Lee Cantrell, 43 anni, ha lanciato un cane da un ponte sull'autostrada 11 ...... 160 figure bn, 203 tavole a colori), frutto di una ricerca, dagli esiti eccezionali, che... dalla distinzione delle personalità deifratelli Alberto e Martino Piazza, al riconoscimento di ... Prende due grandi sacchi di rifiuti dall'auto e li getta per strada: donna multata a Pirri - sardiniapost Getta per due volte il cane dal ponte e si giustifica alla polizia dicendo di essere stato incaricato dalle streghe. Shannon Lee Cantrell, 43 anni, ha lanciato un cane da ...39' ANCORA JUVE! Si getta bene con i tempi d'ingresso in area Mbangula, meno efficace il tiro verso Greis, che blocca senza alcun patema. 36' FINALMENTE SI FA VEDERE LA ...