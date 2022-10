(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Roberto Cingolani ha detto che, se non si usa la nave, sarà un suicidio e metteremo a rischio la sicurezza nazionale. Io la penso come lui. Noi siamo favorevoli al. Chi è contrario? Cara Presidente, ti seile?". Così Matteonella enews.

Il Sannio Quotidiano

'Conlavoreremo come abbiamo fatto fino adesso, stesso simbolo, logo, struttura e poi daremo vita ... In tema di, 'se il governo porterà il rigassificatore di Piombino lo voteremo. Se il ..."Conlavoreremo come abbiamo fatto fino adesso, stesso simbolo, logo, struttura e poi daremo vita ... In tema di, "se il governo porterà il rigassificatore di Piombino lo voteremo. Se il ... Energia: Renzi a Meloni, ‘ti sei chiarita idee su rigassificatore Piombino’ Io la penso come lui. Noi siamo favorevoli al rigassificatore a Piombino. Chi è contrario Cara Presidente Meloni, ti sei chiarita le idee". Così Matteo Renzi nella enews.Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Il Pd, invece, sta meglio, e mi fa piacere. Abbiamo scoperto che aver preso al Senato il 19.1% nel 2018 è stata una catastrofe. Aver preso al Senato quest’anno il 19.0%, i ...