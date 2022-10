El Paìs | «Le bombe sull’Ucraina dello Shakhtar | e il calcio se ne frega»

(Di martedì 11 ottobre 2022) “LecadonoDonetsk, ma ilnon perdona”. Comincia così la pagina che Eldedica all’ennesima occasione in cui ildà dimostrazione, in sostanza, dirsene delle cose del mondo. Il“alieno” che ha dato il meglio di sé nelle prime fasi della pandemia. “Il mondo guarda i bombardamenti dall’altra parte del confine polacco, mentre il Real Madrid arriva a Varsavia, la nuova casasofferente e nomade“, scrive il quotidiano spagnolo. “Non è normale che il Madrid visiti Varsavia e, le due volte che l’ha fatto, sia in circostanze speciali. Sei anni fa, ha affrontato il Legia a porte chiuse a causa di incidenti causati dai tifosi di casa. ...

Avvenire

Letta rinnova il suo sostegno al popolo ucraino, mentre esponenti di peso del Nazareno come Graziano Delrio sottolineano la necessità di un tavolo negoziale per fermare le. Tra i dem emergono i ...... in cui entra in gioco anche l'appartenenza razziale e la previsione è che vista la schiacciante maggioranza di giudici conservatori (6 - 3) c'è da aspettarsi altre 'giudiziarie' come quella ... La cura per gli altri, la via per la pace. «Con il Papa contro la guerra»