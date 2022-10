(Di martedì 11 ottobre 2022) I danni danon sono da sottovalutare. ?Il, come noto, e' un parassita che si sta diffondendo in svariate zoneve dell'Europa. Anche in Alto Adige i danni provocati da questo ...

Agenzia ANSA

I danni da bostrico non sono da sottovalutare. Il bostrico, come noto, e' un parassita che si sta diffondendo in svariate zone boschive dell'Europa. Anche in Alto Adige i danni provocati da questo ...la tempesta Vaia del 2018, ora un insetto devasta i boschi in Alto Adige. Dopo Vaia e' il bostrico la nuova piaga dei boschi - Italia