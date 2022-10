Cioffi | per l' esonero manca solo l' annuncio | il Verona ha scelto Diego Lopez

A breve il Verona comunicherà l'esonero di Gabrielecome allenatore della squadra. Il cambio in panchina avviene dopo nove giornate, una vittoria, due pareggi e sei sconfitte, di cui quattro consecutive, con Lazio, Fiorentina, Udinese e ...... anche quando è l'unica cosa da fare A lasciarci le penne nel weekend è stato Gabriele, il quale paga anche colpe non sue in un Hellas Verona che ha molte carte in regolasalvarsi senza ...Gabriele Cioffi non è più l'allenatore del Verona. Manca solo il comunicato ufficiale dell'Hellas Verona, ma l'esonero dopo la sconfitta di Salerno è ormai certo. Si attende di conoscere a chi la ...Un inizio difficoltoso in questo campionato per il Verona, che ha portato al primo cambiamento radicale dei gialloblu: c’è l’esonero del tecnico Cioffi, che quindi appena alle porte della decima giorn ...