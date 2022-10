Cambiamenti clima | l’Onu | “Mettono a rischio la nostra sicurezza energetica” La previsione | senza interventi | addio sci a Cortina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) La fornitura di elettricità da fonti di energia pulita “deve raddoppiare entro 8 anni per limitare l’aumento della temperatura globale”, mentre gli investimenti nelle energie rinnovabili “dovranno triplicare entro il 2050, per portare il mondo su una traiettoria di emissioni nette zero di gas serra entro metà secolo”. L’appello arriva nel rapporto ‘Stato dei servizitici 2022’ dell’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), voce delsu meteo,e acqua. Il report, a cui hanno contribuito 26 organizzazioni internazionali (fra cui Iea, Iaea, Irena, Un energy, Enel foundation, Copernicus-C3s), si concentra sull’energia “perché è la chiave per gli accordi internazionali sullo sviluppo sostenibile”. Se non si raggiungerà questo obiettivo, scrive l’Omm, “il cambiamentotico, eventi meteorologici più ...