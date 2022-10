Calenda ancora contro la manifestazione per la pace del M5s | “Ne faremo una per ribadire il supporto all’Ucraina”

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Laper ladel M5s è per la resa dell’Ucraina e noi non parteciperemo ma opporremo unaperil. Abbiamo invitato Pd ed +Europa, ma non sono pervenuti così come per le bollette. Devono decidere cosa sono”. Lo ha dichiarato il leader di Azione e nuovo senatore della Repubblica Carloentrando a Palazzo Madama. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... dilaniata su quale futuro prendere - se spostarsi verso il "centro riformista" cone Renzi ... Insomma, in casa Pd le tematiche aperte sono diverse con in più il rapportopiù complesso ...Le elezioni sono finite e ora i perdenti hanno trovato un altro modo per attaccare Giorgia Meloni : denigrare i nomi che entrano nel toto - ministri. Parole al veleno che accompagnanouna volta le cronache di questi giorni sulla formazione del nuovo esecutivo. La sinistra ma anche il Terzo Polo hanno la presunzione di voler dettare la lista dei ministri al centrodestra. In ... Calenda ancora contro la manifestazione per la pace del M5s: “Ne faremo una per ribadire il supporto… Carlo Calenda ha parlato in merito all'opposizione politica col Pd sottolineando la vicinanza del partito democratica con il M5S.Il leader di Azione, in un'intervista al Corriere della Sera, replica a Enrico Letta che ha proposto un'opposizione unitaria al nuovo governo. "Proposta falsa. Sono divisi su tutto, metà partito è già ...