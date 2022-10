Bonus di 200 euro | allargata la platea | ecco a chi spetta e come ottenerlo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 ottobre 2022) Istruzioni Inps per l’estensione dell’indennità una tantum di 200prevista dal “Decreto Aiuti” anche ai lavoratori dipendenti con contribuzione figurativa integrale. Destinatari della misura, infatti, sono i lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 che, fino alla data di entrata in vigore del ”Decreto Aiuti”, non hanno beneficiato dell’esonero poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps. L’indennità , spiega la nota che riporta la circolare 111/22, sarà riconosciuta in via automatica, tramite i datori di lavoro, e sarà erogata con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2022. I lavoratori, spiega la nota Inps, dovranno preventivamente presentare al datore una dichiarazione in cui indicheranno: di non aver già beneficiato del200; di ...