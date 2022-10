Bellavia parla dei suoi problemi e svela | “A Mediaset ho litigato con tutti”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ieri sera durante la puntata del GF Vip Marcoha salutato i gieffini con un bel video messaggio ed ha presentato loro suo figlio Filippo. E proprio il ragazzo è un pilastro della vita del conduttore. In un’intervista rilasciata a Chi Marco ha spiegato che il figlio è stato la sua salvezza: “È stato il mio punto di riferimento in questo mio percorso di vita che è come un puzzle che ha il suo volto. Quando mi sono lasciato con sua mamma ho vissuto il fallimento e mi sono fatto delle domande. Mi sono detto: “A cosa serve la mia vita?”. E mi sono dato la risposta: “A crescere mio figlio”. Ho fatto cose belle, ho fatto un bel lavoro che la gente ricorda. Nel 2007 ho ricominciato a studiare e lo sto facendo di nuovo, proprio per rispondere alle domande di“.: “Aho...

