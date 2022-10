Attenzione a Mosca nei Balcani occidentali Scrive l’amb Castellaneta da Sarajevo

Leggi su formiche

(Di martedì 11 ottobre 2022) Daper una riunione dell’Iniziativa Adriatico-Ionica, organizzazione intergovernativa nata ad Ancona nel 2000 per favorire la cooperazione tra i Paesi che si affacciano sulle due sponde di questo grande lago parte del Mediterraneo, viene quasi scontato riflettere sulla delicata situazione in cui versa questa regione a pochi chilometri dalle nostre coste e da dove solo pochi anni fa sono partiti centinaia di migliaia di profughi in cerca di fortuna nel nostro Paese. Chi non ricorda la nave affollata all’inverosimile sbarcata a Bari con il suo carico di dolore e speranza. La capitale della Bosnia, nota anche come “città martire” della storia per le vicende cruciali e il lungo assedio che l’hanno vista protagonista suo malgrado, è dotata di un fascino oscuro e avvolgente. È un luogo di grande e profonda cultura, in grado di simboleggiare alla perfezione la ...