Addio alla ‘Signora in giallo’ | morta a 96 anni Angela Lansbury

Angela Lansbury, la celebre Signora In Giallo, scompare all'età di 96 anni: carriera leggendaria, l'inconica attrice sarà ricordata da ...Allo stesso premio venne candidata altre due volte prima del riconoscimentocarriera. Per i ... l'apache ribelle che John Wayne voleva picchiare È morta Irene Papas,all'attrice icona del ...È venuta a mancare Angela Lansbury, l'attrice nota al grande pubblico per il telefilm La signora in giallo. Ne hanno dato annuncio i figli, dichiarando che Lansbury è morta nel sonno, cinque giorni pr ...La sua morte è stata confermata dal suo legale, Bob Myman, che non ha specificato la causa specifica del decesso. Aveva 96 anni. L'attrice britannica si è spenta nella sua casa di Los Angeles. Angela ...