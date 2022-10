Webuild | a Perth collegamento ferroviario tra aeroporto e centro città

(Di lunedì 10 ottobre 2022)(AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Apre acon il primo ministro dell’Australia, il premier dello Stato Western Australia e il suo ministro dei Trasporti la nuova linea ferroviaria, una metropolitana di superficie che collega la periferia con il, passando per l’internazionale. Il Forrestfield-Airport Link (questo il nome della linea, ribattezzata Airport Line), realizzato da, è una delle più grandi opere di mobilità sostenibile della regione. Per il ministro dei Trasporti del Western Australia, Rita Saffioti, si tratta di “uno dei progetti infrastrutturali di trasporto pubblico più grandi e complessi che il nostro stato abbia mai intrapreso. Orgogliosa di vedere in funzione la nuova linea”. La nuova linea cittadina accorcia le distanze all’interno della metropoli, ...

Borsa Italiana

Dal 2021,è anche parte dell'indice di sostenibilità MIB ESG Index di Borsa Italiana. L'... uno dei corsi d'acqua più inquinati al mondo, il Forrestfield - Airport Link di, la nuova linea ...Sempre in Australia, asta completando il Forrestfield - Airport Link, per il collegamento ferroviario della periferia orientale con il centro della città. A Sydney, ha realizzato il ... Webuild: inaugurata in Australia linea ferroviaria per aeroporto Perth (Teleborsa) - Webuild ha inaugurato la nuova linea ferroviaria di Perth, la Forrestfield-Airport Link, una metropolitana di superficie che collega la periferia con l'aeroporto internazionale e con il.L’Australia si conferma un mercato di interesse strategico per Webuild (ex Salini Impregilo), anche in considerazione degli investimenti programmati nel Paese nei settori della mobilità sostenibile e ...