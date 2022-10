Ultime notizie Napoli | Giuntoli pronto a blindare un titolarissimo | firma fino al 2028!

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nei prossimi giorni arriverà la: secondo Calciomercato.it èil rinnovo di contratto per Stanislav Lobotka. Dopo l’ufficialità di Meret e Zerbin, oltre che l’accordo con Di Lorenzo, arriva anche la conferma su centrocampista slovacco. FOTO GETTY – Lobotka In settimana è previsto l’incontro definitivo di Cristiano, ds del, con l’entourage del giocatore per rinnovare un contratto che scade il 30 giugno 2025. Proposto un rinnovo di 3 anni –al 2028 – con un probabile aumento dello stipendio che supererebbe i suoi attuali 2,5 milioni percepiti e che arriverebbe a oltre 3 milioni. Pagato 21 milioni, ilnon ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello di centrocampo, che è in continua crescita da quando è arrivato nella città partenopea e ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Come prenotare la quarta ... ecco quello che devi sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... ecco quello che devi sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del ...Dopo l’addio di Igor Tudor, infatti, la squadra sembra aver perso quell’identità che l’aveva contraddistinta nelle ultime stagioni. Serie A, Cioffi addio: a Verona sognano un ritorno a sorpresa ...Sabato 15 ottobre alle 17 presso la Sala Affresco del Complesso San Micheletto a Lucca, si terrà la retrospettiva del Maestro Gualtiero Passani dal titolo "The colours of a life". Alle 17 si terrà la ...