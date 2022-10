Ucraina sotto attacco | Zelensky | “Decine di missili Shahid iraniani sulle strutture energetiche”

... ma solo 41 di questi sono stati neutralizzati dalla difesa aerea. La distruzione diretta ...l'etichetta "infrastrutture civili critiche" possono essere compresi obiettivi per certi versi ...ancora pesantementeattacco. La notte appena trascorsa è stata una delle più turbolente delle ultime settimane. Diversi raid sono stati segnalati in tutte le principali città del Paese, ...Continua la guerra in Ucraina dove la Russia torna a colpire Kievi con i missili: ci sono morti e feriti. Zelensky invita a non lasciare i rifugi.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...