Prima panchina per De Rossi | è fatta con la squadra di Serie B!

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo laesperienza di Daniele Denello staff della Nazionale è arrivato il momento di fare il primo grande passo. L’ex centrocampista della Roma si siederà per lavolta su unacome allenatore. La SPAL ha deciso di puntare su di lui. Come riportato da Marco Conterio di TuttoMercatoWeb, Daniele Desarà il pmo allenatore della SPAL. La società di Ferrara ha deciso di puntare sulla bandiera della Roma, dopo un avvio a rilento inB. FOTO: Getty – De-Italia-Coverciano Infatti sono solamente 9 i punti conquistati dalla SPAL nelle prime 8 giornate nellacadetta. Deha convinto così i ferraresi per sedersi sullabiancazzurra nel ...

