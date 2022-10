Pd | nel suo futuro vedo la necessità di interrompere ‘la serialità tossica’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) di Eleonora Padovani Fino a qualche anno fa pensavo che il Pd avesse bisogno di “purgare”. Dal punto di vista elettorale prendersi, cioè, tante “tranvate” quante ne fossero necessarie per tornare ad essere sinistra. Essere sinistra alias occuparsi con credibilità dello stato sociale e della condizione dei lavoratori nel paese. Le tranvate le prende, ma ancora non la capisce, condannandosi all’inesistenza. E’ ancora afflitto dalle divisioni interne che lo portano ad essere irrilevante. Vero è che con le “coalizioni” è sempre secondo o terzo partito nel paese, detta imprecisamente, ma con un paio di altre divisioni alla Calenda-Renzi il Pd scompare. Deldel Pd in questo sensoladi“latossica del Pd”, come l’ha chiamata Filippo Ceccarelli, che non ha pagato ...