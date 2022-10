Padre tempo | bomba di Lele Adani | asfaltato Allegri con due parole

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Massimilianonon sa niente di padel, di ippica, di calcio, di ping pong, di niente”. Così aveva dettoprima di una partita di padel in occasione del Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta, andato di scena a Trento tra il 22 e il 25 settembre. Mentre scherzava con i tifosi che lo riprendevano, l'ex centrocampista dell'Inter lo ha detto sicuro a un tifoso che lo stava riprendendo con lo smartphone. Sabato, dopo la sconfitta del toscano contro il Milan, ecco che ha scritto un post su Twitter che non ha né un nome e né un cognome, ma è un chiaro riferimento a Max. Il tweet ha due semplici: "”. L'ultimo attacco a Max era arrivato dopo il k.o. col Benfica "", il tweet di ...

Liberoquotidiano.it

Secondo la ricostruzione della ragazza, l'amico di suoapprofittava dei momenti in cui le ... La preside dell'istituto frequentato dalla giovane non ha perso, rivolgendosi alla questura. Un ......Dugin - Dugina la figlia dell'ideologo nazionalista e di estrema destra russo uccisa qualche... Dugina a Parigi, credo che abbiano cercato di mettere una bomba a suo. No, a Mosca. Hanno ... Lele Adani asfalta Allegri con due parole: "Padre tempo" In carcere a Marassi Claudio Evengelista, 42 anni: pochi dubbi sulla dinamica, probabilmente sarà disposta una perizia psichiatrica ...Federico Nicotera, nuovo tronista di Uomini e Donne, racconta la sua difficile storia personale e cosa si aspetta da questo percorso nel programma di Maria De Filippi.