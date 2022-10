(Di lunedì 10 ottobre 2022) Usa e Ue sconcertati per la nuova escalation di Putin. Kiev chiede una difesa aerea più robusta, e soprattutto missili di lunga gittata. Biden acconsente alla prima richiesta ma prende tempo sulla seconda. Preoccupa la Bielorussia, da dove partono i missili russi

Occidente sotto shock. E ora la paura di una guerra aperta con Mosca Dell'occidente e del suo destino hanno scritto fior di intellettuali. Oriana Fallaci in "Sveglia Occidente" esortò a interrogarsi su cosa ...Nel conflitto in corso, l'esplosione di una centrale nucleare o una bomba sporca sono scenari molto più probabili del lancio di missili nucleari tattici ...