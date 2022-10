motori.tiscali.it

RUSSELSHEIM (GERMANIA) - Opel avrà presto unaagenzia creativa internazionale. Jung von Matt Havel collaborerà infatti con il costruttore tedesco a partire dal 1 gennaio 2023. Lariguarda tutte le questioni relative al ......di unamultiproprietà. Insomma, ora anche il Psg ha la sua squadra satellite. In realtà il processo era già iniziato qualche mese fa, con le prime indiscrezioni di una futura" ... Nuova partnership tra Opel e Jung Von Matt RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Opel avrà presto una nuova agenzia creativa internazionale. Jung von Matt Havel collaborerà infatti con il costruttore tedesco a partire dal 1 gennaio 2023. La par ...Via Roberto Venturato, dentro Daniele De Rossi. L'ex campione del mondo 2006 è l'uomo scelto da Joe Tacopina per dare nuova energia a una SPAL che dopo la sosta di settembre sembra aver smarrito idee ...