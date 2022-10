Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi festeggiano il compleanno di Sole ma anche l’anniversario

(Di lunedì 10 ottobre 2022), la figlia di, oggi compie 9 anni, aveva solo 1 anno quando la sua mamma e il suo papà si sono sposati.oggiildella loro bambina ma dicono che forse festeggerannol’ottavo anno di matrimonio. E’ da un po’ di anni che la coppia o ex coppia non mostra le cene romantiche del. Prima la pandemia e poi la separazione, ma ricordiamo i primi anni dopo le nozze, le rose rosse, tutto il romanticismo e il desiderio di ritagliarsi una serata speciale tutta per loro due e con le dichiarazioni d’amore più dolci. Chissà se stasera, dopo avere festeggiato ildiper ...

Aurora incinta e l'ironia di mamma (e nonna)- guarda IN CASO DI GRAVIDANZA - Aurora, come accade a molte donne a inizio gravidanza, soffre di nausee. Tra i rimedi consigliati in ...Eros Ramazzotti al concerto in prima fila trova la sosia di. Scatta la gag e il video finisce sui social. Eros Ramazzotti è stato protagonista di un concerto davvero straordinario che si è tenuto alla Valle dei Templi, ad Agrigento in Sicilia.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Definire Pippo Baudo un vero pigmalione della nostra Tv non è eccessivo, ma anzi sono tanti i personaggi famosi che non possono che essergli riconoscenti. Una di loro in particolare.