Meloni al raduno di vox | ' Non siamo dei mostri | viva l' Europa dei patrioti'

(Di lunedì 10 ottobre 2022) - Con toni molto più pacati rispetto a mesi fa, la Premier in pectore ha sottolineato come la destra sia pronta a governare e a cambiare ...

- Con toni molto più pacati rispetto a mesi fa, la Premier in pectore ha sottolineato come la destra sia pronta a governare e a cambiare ..., l'intervento aldi Vox. Giorgiasaluta Santiago Abascal , il leader di Vox, e si scusa per non poter essere presente alla kermesse dell' estrema destra spagnola: "Ho deciso di ...Con toni molto più pacati rispetto a mesi fa, la Premier in pectore ha sottolineato come la destra sia pronta a governare e a cambiare l'Europa ...La leader di Fratelli d'Italia è intervenuta con un videomessaggio al raduno di Vox, il partito dell'estrema destra spagnola ...