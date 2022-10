Iniesta rivela | «Vorrei tornare al Barcellona | non so ancora in che veste»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Intervistato da La Gazzetta dello Sport Andresha parlato anche di ambizioni personali. Dopo l’esperienza in Giappone possibile un ritorno alLe ambizioni per il futuro di: FUTURO – “Rimarrò in Giappone per un altro anno e poi vedremo. Mi piacerebbeal Barça, è casa mia, manon so in che: allenatore, direttore sportivo o qualcosa del genere. In ogni caso, la prima cosa che devo fare è allenarmi; per ora, mi vedoun giocatore”. LE DICHIARAZIONI INTEGRALI L'articolo proviene da Calcio News 24.